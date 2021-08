Corinthians encerra negociação com Bordeaux, e Raul Gustavo segue no clube

Após uma tentativa que não agradou o Timão, o último valor oferecido foi de 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) por 50% dos direitos do zagueiro, e a outra metade ficaria com o Corinthians.

Dois motivos barraram o avanço da transferência: em primeiro lugar, o clube francês vive problemas com o fair play financeiro, e a diretoria do Alvinegro Paulista também reavaliou a proposta por Raul, a considerando baixa desta vez.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians e o Bordeaux encerraram as negociações pelo zagueiro Raul Gustavo, e o jovem defensor ficará na equipe do Parque São Jorge.

