Com Maracanã fechado, CBF confirma Fluminense e Fortaleza em Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF confirmou a partida entre Fluminense e Fortaleza, no dia 3 de setembro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A decisão acontece em virtude de uma solicitação do Tricolor após o consórcio que administra provisioriamente o Maracanã informar que fechará o estádio por tempo indeterminado para reparos no gramado.

A decisão do consórcio é a de fechar o Maracanã por pelo menos 20 dias a partir deste domingo (27).

O Fluminense ainda receberá o Olímpia (PAR), nesta quinta-feira (24), no estádio, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O Flamengo fará um jogo contra o Internacional, neste sábado (26), no Maracanã, sendo este o último antes do fechamento.

O Rubro-Negro, inclusive, já fez uma consulta ao Corinthians para mandar a partida contra o Athletico-PR, no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena (SP), mas é pouco provável que a partida ocorra no local. O principal destino deverá ser o Mané Garrincha, em Brasília (DF).