Com Hamilton punido, Gasly vence sua primeira corrida na F-1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O domingo (6) não foi o dia da Ferrari. Primeiro foi Sebastian Vettel que deixou a corrida precocemente com problemas, depois Charles Leclerc que sofreu forte acidente. Melhor para Pierre Gasly, que aproveitou ainda a punição de Lewis Hamilton e o abandono de Max Vertappen e conquistou o GP de Monza, na Itália, sua primeira vitória na F-1.

A corrida ficou paralisou cerca de 30 minutos após o forte acidente de Leclerc acionar a bandeira vermelha. O piloto foi atendido pela equipe médica, mas liberado na sequência. Antes, Magnussen bateu o carro, provocando um safety car.

Líder do campeonato mundial, Hamilton foi punido por ter entrado nos boxes durante o safety car, o que não é permitido. Como punição, foi obrigou a fazer um "stop and go", uma nova passagem nos boxes, dessa vez forçado a ficar estacionado por 10 segundos. Entrou no pit liderando, saiu na última posição.

Antes da largada, ainda na primeira parte da corrida, Vettel foi obrigado a abandonar a corrida com problemas nos freios de sua Ferrari. O segundo colocado do campeonato, Vertappen também teve que deixar a corrida por problemas com sua RBR.

A corrida marcou a despedida da família Williams da F-1. Frank Williams fundou a equipe em 1977. Neste domingo, Claire Williams fez sua última participação como diretora. Quem assume é a empresa de investimentos Dorilton Capital, que comprou a Williams Racing.

Hamilton terminou a corrida em sétimo. Gasly, primeiro francês a vencer uma prova desde 1996, foi seguido por Sainz e Stroll no pódio.