Com 'lei do ex' e quatro expulsões, Santos vence o Ceará no Castelão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado (5), no Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi anotado por Felipe Jonatan, formado nas categorias de base do Ceará. A partida foi marcada por quatro expulsões: Luan Peres e Alison pelo Santos, além de Samuel Xavier e Bruno Pacheco, pelo Ceará.

Com o resultado, o Santos chegou a 11 pontos e se aproximou do G-6 da competição. O time voltou a ganhar uma partida após três rodadas.Já o Ceará parou nos dez e foi ultrapassado pelo rival de hoje.

O time volta a campo na quarta-feira (9), às 21h30, para enfrentar o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Já o Ceará vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, na quinta-feira (10), às 19h15.

João Paulo, goleiro do Santos, fez mais uma atuação bastante sólida e salvou a equipe santista em diversas vezes. Foi apenas o nono jogo de João Paulo pelo profissional. Ele ganhou chance após lesão de Vladimir e vai dando indícios de que vai ganhar a posição.

O Santos abriu o placar aos oito minutos, com Felipe Jonatan batendo no cantinho após cruzamento de Marinho que passou por toda a área. Ele marcou seu segundo gol em 2020. Em respeito ao Cear;a, Felipe Jonatan não comemorou o gol.

O time paulista fez uma atuação sólida defensivamente, permitindo poucos espaços para o Ceará criar lances de perigo. O Santos abriu o placar logo cedo e, com a vantagem no placar, ficou mais postado atrás e procurando os espaços para sair na contra-ataque.

Formado nas categorias de base do Ceará,

Lucas Veríssimo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do confronto com o Atlético-MG. Como se não bastasse, Luan Peres acabou expulso durante a partida, e o Santos não terá nenhum dos dois à disposição na próxima rodada. Além da dupla, Alison, que poderia ser improvisado na zaga, também foi expulso -Luiz Felipe, primeiro reserva do setor, que está machucado.

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Lima) e Charles (Bergson); Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves); Cléber (Rafael Sóbis). T.: Guto Ferreira

SANTOS

João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Arthur Gomes (Jobson); Marinho (Madson), Lucas Braga (Alex) e Kaio Jorge (Sánchez). T.: Cuca

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (ambos da PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: Veríssimo, Felipe Jonatan e Kaio Jorge (SAN); Luiz Otávio e Bruno Pacheco (CEA)

Cartões Vermelhos: Luan Peres e Alison (SAN); Samuel Xavier e Bruno Pacheco (CEA)

Gol: Felipe Jonatan, aos 8 do primeiro tempo