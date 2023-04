Com gol de Son, Tottenham empata com United no Campeonato Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tottenham e United empataram o jogo nesta quinta-feira (27) pela 33ª rodada da Premier League. O placar terminou em; 2 a 2.Com esse resultado o Tottenham vai para o quinto lugar, com 54 pontos, e o United vai para o 3º, com 60 pontos. Vale destacar que o time de Manchester tem dois jogos a menos.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo começou com um predomínio do United, que chegava com grande facilidade ao gol dos mandantes, que estavam bem desligados da partida e pareciam ainda sentir a goleada de domingo, por 6 a 1.

Logo aos sete minutos, Sancho abre o placar para o time visitante. O Tottenham deu uma acordada e conseguiu atacar, mas bem inseguro e afobado, errando bastante.

Nos 15 minutos finais o jogo ficou um pouco mais equilibrado, e o United teve mais dificuldade em chegar ao gol. Os donos da casa tiveram algumas boas oportunidades, que foram desperdiçadas. E em um belo contra-ataque, o Manchester ampliou o placar com Rashforfd.

Na segunda etapa, o Tottenham voltou melhor e colocou pressão na defesa do Manchester, que só se defendeu nos minutos iniciais. Aos 11' minutos da segunda etapa, Porro finalizou e marcou para os mandantes.

Após o gol, o United começou a atacar e a partida ficou mais equilibrada, mas com as melhores chances para o Tottenham. Aos 79 minutos, após perder duas chances, Son empatou para os mandantes.

DESTAQUES

Pelo Tottenham, o lado esquerdo brilhou. Na primeira etapa, Richarlison e Perisic tiveram e criaram as melhores chances para o time. Já no segundo tempo, Harry Kane brilhou e comandou o ataque do time para o empate.

Já no United, a dupla Sancho e Rashford foi a estrela, os autores dos dois gols da equipe, lideraram o ataque e tiveram a oportunidade de marcar mais.