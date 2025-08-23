   Compartilhe este texto

Com 'Evidências', Brasil conquista medalha inédita no Mundial de Ginástica Rítmica

Por Folha de São Paulo

23/08/2025 21h15 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou neste sábado (23) a medalha de prata no conjunto geral no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, disputado pela primeira vez na América do Sul, no Rio de Janeiro. O pódio do país na competição, a mais importante da modalidade depois dos Jogos Olímpicos, era inédito.

O Japão conquistou o ouro, com pontuação de 55.550, e a Espanha levou a medalha de bronze, com nota total de 54.450.

A primeira apresentação da equipe brasileira, na série mista -com o uso de três bolas e dois arcos- foi embalada por "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, e levantou a torcida da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio. O grupo formado pelas atletas Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio mostrou uma performance exemplar e alcançou a nota 27.850.

Pouco depois, a equipe comandada pela técnica Camila Ferezin voltou para a apresentação da série simples -com o uso de fitas- e registrou a nota 27.400, mais baixa devido a pequenos erros de execução. A apresentação foi acompanhada das canções "O Que É o Que É?", "Aquarela do Brasil", "Come to Brazil" e "Samba do Brasil".

Com nota total de 55.250, o país assumiu a liderança de seu grupo, à frente da China, atual campeã olímpica.

Em seguida, o segundo grupo, de 18 equipes, se apresentou nas séries simples e mista. O Brasil se manteve na primeira colocação até a segunda rotação do Japão, poucos minutos antes do encerramento das apresentações. O país asiático garantiu a nota 28.350 na série mista e empurrou a equipe brasileira para a segunda colocação.

Com os resultados deste sábado -o Brasil terminou entre as oito primeiras equipes em cada conjunto-, o país também disputará neste domingo (24) as finais das séries simples e mista.

Logo depois das apresentações da equipe brasileira, Ferezin comemorou o desempenho do grupo: "A gente está muito feliz. Foi exatamente como a gente sonhou: casa cheia, o público torcendo, cantando as músicas, vibrando e elas conseguiram controlar a emoção".

A ginasta Nicole Pircio lembrou a preparação da equipe, que incluiu simular a pressão da torcida durante as apresentações: "Trabalhamos desde os mínimos detalhes até aqueles lançamentos mais difíceis. Nós nos preparamos para a torcida. Nos treinos, colocávamos a torcida do Flamengo, que faz um barulhão, e tentávamos projetar ao máximo esse momento aqui no Mundial". "Foi incrível, o brasileiro passou toda a energia, mas o nosso foco era total."

Bastidores da Política - Carta a Délcio Luís Santos Bastidores da Política
Carta a Délcio Luís Santos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


Foto: Ivan Carvalho/CBG

23/08/2025

Brasil conquista a inédita medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

23/08/2025

Cruzeiro faz golaços, supera Inter e volta a incomodar Flamengo e Palmeiras

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

23/08/2025

Nos pênaltis, Flamengo vence o Barcelona e é campeão do Mundial Sub-20

23/08/2025

Bragantino vence Flu com gols-relâmpago e quebra sequência de oito derrotas

Foto: Reprodução X / Bragantino

23/08/2025

Bragantino sai da seca e vence o Fluminense por 4 x 2 pelo Brasileirão

23/08/2025

Com 'Evidências', conjunto do Brasil brilha e torcida explode no Mundial

23/08/2025

Vini e Rodri, um ano após disputa pelo topo, lutam para reviver protagonismo

23/08/2025

Ludmila faz hat-trick mais rápido da história da liga feminina dos EUA

23/08/2025

Professor dá aulas de português a Ancelotti: 'Quis saber o que era frango'

23/08/2025

Richarlison brilha como garçom, Tottenham vence City e segue 100%

23/08/2025

Paul Tergat defende futuro verde ao celebrar centenário da São Silvestre

23/08/2025

Putin pode vir para os EUA ver a Copa, diz Trump em evento na Casa Branca

23/08/2025

Babi só via vulto antes de colocação inédita no Mundial: 'Desesperador'

23/08/2025

Conjunto da ginástica rítmica do Brasil usa hit histórico para bombar Mundial

22/08/2025

Ginasta alemã recebe ouro e ouve hino da Geórgia em gafe no Mundial

22/08/2025

'Corta o coração', diz Cássio após filha autista ser negada em escolas

22/08/2025

Bahia acerta com atacante que jogou o Mundial e busca estrangeiro para zaga

22/08/2025

Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

22/08/2025

Cruzeiro acerta a contratação do volante Ryan Guilherme, do Fortaleza

22/08/2025

Veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas da Libertadores

22/08/2025

Estêvão, Paquetá e João Pedro brilham em jogo maluco à espera de convocação

22/08/2025

Stabile, Citadini e Castro registram candidaturas à presidência do Corinthians

22/08/2025

Brasileiro põe embalo de rival à prova no UFC

22/08/2025

Quartas de final da Libertadores mantêm domínio de Brasil e Argentina

Foto: Divulgação

22/08/2025

Estádio Carlos Zamith recebe semifinal da Taça das Favelas do Amazonas 2025

22/08/2025

Palmeiras beira R$ 45 mi em premiação e bate meta com ida às quartas da Libertadores

22/08/2025

Atlético-MG faz proposta por lateral argentino Maffeo, do Mallorca

22/08/2025

Libertadores: São Paulo não se preocupa em perder Morumbis em possível semi

22/08/2025

Ancelotti não convocará Rodrygo e abre leque para testes na seleção


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!