Com Daniel Alves consolidado como líder, São Paulo encara o Fluminense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves se consolidou como um dos principais nomes do São Paulo na atual temporada. Presente em 41 jogos neste ano, o dono da camisa 10 anotou seis gols e deu seis assistências para os seus companheiros.

Em alta na temporada, o veterano foi um dos principais nomes no jogo contra o Grêmio, na partida de ida da semifinal do Copa do Brasil 2020. Ele criou boas chances para que Brenner e Luciano balançassem as redes. A dupla, contudo, falhou nas finalizações —o time gaúcho venceu o jogo em Porto Alegre por 1 a 0.

Por isso, ele é pela-chave do São Paulo para o duelo contra o Fluminense, neste sábado (26), às 19h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os elogios a Daniel no CT da Barra Funda não se limitam ao bom futebol apresentado nas partidas da equipe. Há também um fator extracampo que agrada à comissão técnica. Fernando Diniz enaltece o comportamento de seu meio-campista no dia a dia.

"O Daniel Alves é um jogador de nível internacional, está na última prateleira dos jogadores. É um jogador que tem capacidade de ler o jogo, colocar os companheiros na cara do gol, cresce em jogos decisivos, ele agrega em vários aspectos", declarou o técnico são-paulino.

"Na parte técnica, ele é acima da média, a história está escrita, a maior parte está escrita como um dos maiores de todos os tempos. A força do caráter e do profissionalismo dele. Esse tipo de jogador, de pessoa, agrega muito em jogos decisivos", acrescentou.

Presente em 41 partidas do São Paulo no ano, Daniel Alves sempre atuou como titular no time do Morumbi. O meio-campista de 37 anos foi substituído duas vezes na temporada, nas vitórias sobre Athletico e Deportivo Binacional, do Peru.

O JOGO

O São Paulo soma 53 pontos e tem cinco de vantagem sobre o Flamengo. E vem de uma importante vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0, no Morumbi, dias antes do duelo contra o Grêmio.

O técnico Fernando Diniz não divulgou a escalação. Como Luciano está recém-recuperado de uma lesão muscular, havia a possibilidade de ele ser poupado por causa da sequência de jogos. Na próxima quarta-feira (30), o São Paulo encara o Grêmio na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Já o Fluminense busca recuperação depois da derrota sofrida para o Atlético-GO. O time dirigido por Marcão soma 40 pontos e ocupa a sétima colocação -está um atrás do G-6.

Para essa partida, o Fluminense não contará com o zagueiro Luccas Claro, contundido, e com os meio-campistas Hudson e Ganso, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Yuri Lima, André, Nenê, Michel Araujo; Fred, Marcos Paulo. T.: Marcão

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes; Brenner, Luciano. T.: Fernando Diniz

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Anderson Daronco (RS)