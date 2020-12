Atlético-MG muda time para buscar reação contra o Coritiba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Coritiba neste sábado (26), às 17h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra tenta reagir para seguir na briga pelo título.

O Atlético-MG vem de uma derrota por 3 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, um jogo direto na briga pela liderança. O time de Sampaoli vinha de quatro rodadas sem perder e agora tenta retomar os bons resultados.

]Com 46 pontos em terceiro lugar, o Galo busca se reaproximar do líder São Paulo e diminuir a distância de sete pontos para a ponta do Brasileirão. Para isso, o técnico Jorge Sampaoli mudou o sistema tático e todo o meio-campo.

O zagueiro Gabriel e os meio-campistas Allan e Calebe deixam o time para as entradas de Alan Franco, Nathan e Zaracho. Com isso, o Atlético-MG volta a atuar em um 4-3-3.

Já o Coritiba vive o desespero do rebaixamento cada vez mais próximo: não vence há sete rodadas, incluindo a derrota em jogo direto contra o Botafogo, por 2 a 1, no domingo passado (20).

No momento, o Coritiba está na vice-lanterna, com 21 pontos, sete abaixo do Bahia —que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O único time atrás do Coxa na tabela de classificação é o Goiás, com 20 pontos.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Nathan, Zaracho; Savarino, Eduardo Vargas, Keno. T.: Jorge Sampaoli

CORITIBA

Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino, Natanael; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Giovanni Augusto; Rafinha, Neílton, Robson (Pablo Thomaz). T.: Pachequinho

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade