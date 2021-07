Com apendicite, tenista brasileiro Bruno Soares fica fora das Olímpiadas

Bruno Soares é a primeira baixa olímpica do Brasil após a chegada ao Japão. Vale lembrar que Fernando Reis, outra chance de medalha, também foi cortado após ser pego no doping.

O Comitê Olímpico do Brasil confirmou a saída, e informou que o atleta passou mal no voo para o Japão, e sentiu fortes dores abdominais.

