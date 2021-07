Vídeo: Jogadores do Boca Juniors atacam seguranças do Atlético-MG após derrota na Libertadores

Clima quente, confusão generalizada, gás de pimenta! Veja as imagens do pós-jogo de Atlético-MG x Boca Juniors no Mineirão: pic.twitter.com/1aVahDyYaP

Eles arremessaram grades de proteção, garrafões de água e partiram para o confronto corporal com a equipe que fazia a segurança do time adversário.

A confusão generalizada ocorreu nos acesso aos vestiários e foi filmada por câmeras de segurança. Os atletas do Boca estavam inconformados com a derrota e chegaram a agredir o delegado da partida.

Jogadores e membros da comissão do Boca Junior foram parar na delegacia após atacarem seguranças do Atlético Mineiro e do estádio Mineirão após partida com o galo na noite dessa terça-feira (20).

