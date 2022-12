Com Alex Telles, Brasil tem 3 de seus 4 laterais de ofício baqueados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a saída de Alex Telles por lesão no joelho direito, na partida contra Camarões nesta sexta (2), a seleção brasileira tem 3 de seus 4 laterais de ofício machucados —ainda não se sabe a extensão da contusão sentida pelo atleta do Sevilla.

Segundo boletim médico da CBF, Telles passou por avaliação clínica e será submetido a uma ressonância magnética neste sábado (3).

O primeiro a se machucar foi o lateral direito Danilo, da Juventus, na partida de estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Ele teve uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Em seguida, foi a vez do lateral esquerdo Alex Sandro, também da Juventus, que sentiu lesão no músculo do quadril esquerdo, no segundo jogo da seleção na Copa, contra a Suíça.

Os dois atletas ainda se recuperam das contusões.

O único lateral em condições de jogo é o veterano Daniel Alvez, 39, que começou a partida desta sexta.

Ele sobreviveu a uma grave lesão, a recentes passagens apagadas por diferentes clubes, à desconfiança e às críticas por ter sido convocado. Com a atuação contra Camarões, tornou-se o mais velho jogador a atuar pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo.

Mesmo antes da convocação para o Qatar, Tite já havia perdido o lateral esquerdo Guilherme Arana, que vinha sendo convocado. O atleta do Atlético Mineiro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em setembro, o que o tiro do torneio.

As lesões entram para a lista de desfalques nas laterais da seleção brasileira em Copas.

Mais recentemente, o próprio Danilo já havia se machucado, na disputa do Mundial de 2018, na Rússia —ele começou como titular na lateral direita, mas sofreu uma lesão muscular no quadril durante um treino antes do segundo jogo da fase de grupos, contra a Costa Rica.

Outros dois desfalques marcantes aconteceram na Copa de 1994, nos Estados Unidos. Durante a campanha do tetra, os laterais titulares eram Jorginho, pela direita, e Leonardo, pela esquerda. O último conquistou a posição às vésperas do torneio, quando Branco sentiu dores no nervo ciático.