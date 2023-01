Com 5 gols de Mbappé, PSG goleia Pays de Cassel e avança na Copa da França

O Pays de Cassel está avaliado em 400 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões), contra 894,55 milhões de euros (aproximadamente R$ 5 bilhões) do PSG. O clube da sexta divisão tem valor equivalente ao do terceiro goleiro do Paris, Alexandre Letellier. Os dados são do Transfermarkt.

Com a vitória, o PSG avança para as oitavas de final e vai enfrentar o Olympique de Marselha;

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o Pays de Cassel por 7 a 0 na tarde desta segunda-feira (23), no Stade Félix-Bollaert. Os gols do confronto foram marcados por Mbappé (cinco vezes), Neymar e Soler.

