Após assinar pré-contrato com o Flamengo, Rossi é anunciado pelo Al Nassr

A operação pelo atleta de 27 anos renderia cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) aos cofres do Boca Juniors.

O time do Oriente Médio perdeu Ospina por lesão e busca uma reposição internacional -os outros quatro goleiros do elenco são árabes.

O Fla tentou dialogar com o Boca Juniors para antecipar a chegada do arqueiro, mas as conversas não avançaram.

Rossi será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho de 2023 até o fim de 2027.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O goleiro Augustín Rossi já assinou pré-contrato com o Flamengo, mas, antes de desembarcar no Rio de Janeiro, terá outro desafio. Ele foi anunciado nesta segunda-feira (23) pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, por empréstimo.

