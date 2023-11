Com 16 gols, amazonense Rigley fatura artilharia do Paulistão Sub-20 pelo Capivariano

Manaus/AM - O Campeonato Paulista Sub-20 de 2023 terminou com o título do Palmeiras sobre o São Paulo no último sábado (25), e teve amazonense como destaque. O atacante Rigley Júnior foi o artilheiro da competição com 16 gols marcados em 15 jogos vestindo a camisa do Capivariano, dividindo a primeira colocação com Lucas Gabriel, do Desportivo Brasil, e Talles Wander, do São Paulo.

O Capivariano acabou se despedindo na segunda fase do Estadual, mas o desempenho avassalador do atacante de 18 anos foi suficiente para dominar a artilharia de ponta a ponta. A grande exibição de Rigley na competição aconteceu diante do Araçatuba, quando marcou cinco vezes na goleada por 16 a 2. Orgulhoso do feito, ele já projeta o futuro.

A artilharia foi uma conquista muito importante para mim, abriu muitas portas, chamou a atenção de vários clubes. Eu sendo novo, no meu primeiro ano de sub-20 e acabar sendo artilheiro da competição foi uma coisa incrível, uma das maiores conquistas pra mim.

Trajetória

Rigley é nascido no Pará, mas veio ainda na infância para o Amazonas, onde cresceu e deu os primeiros passos no futebol. Por aqui, venceu os primeiros troféus da carreira. Em 2019, o atacante foi campeão do Peladinho pelo Guerreirinhos e defendeu o Fast Clube no Campeonato Amazonense sub-15.

A temporada de destaque chamou a atenção do Cruzeiro, onde Rigley esteve entre 2021 e 2022, conquistando também competições de base na Raposa, como o Campeonato Mineiro sub-17. Ele fala sobre o importante período de evolução que teve no clube mineiro e da porta de entrada no futebol paulista com o auxílio do empresário.

"O Cruzeiro foi literalmente uma base para mim, aprendi muita coisa, onde passei dois anos. Foi meu primeiro clube grande da carreira. Meu empresário Paulinho Nascimento me trouxe pra São Paulo e me deu as oportunidades", disse Rigley Júnior.

Depois do Cruzeiro, ainda em 2022, o jovem amazonense acertou com o Comercial-SP e mais uma vez foi bem, cravando cinco gols no Campeonato Paulista sub-17. Rigley permaneceu em solo paulista para a atual temporada, mas para um novo desafio com a camisa do Capivariano.

Contratado inicialmente para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Rigley não marcou gols nos quatro jogos da competição, porém, o melhor viria na sequência, com a artilharia do Paulistão Sub-20.

