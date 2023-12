Chelsea vence lanterna Sheffiled, mas segue longe dos líderes do Inglês

Enquanto teve gás, o Sheffield travou o ataque do Chelsea. Marcação intensa que deu resultado, pelo menos no primeiro tempo.

Os gols foram marcados por Palmer, que abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo, e por Nicolas Jackson que fez o segundo gol do Chelsea aos 16.

A vitória deixou o Chelsea com 22 pontos e na décima colocação na tabela do Campeonato Inglês. O líder Liverpool tem um jogo a menos e já soma 37 pontos. O quarto colocado é o Aston Villa que tem 35 pontos, 13 a mais que o Chelsea.

