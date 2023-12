Santos aguarda reunião e fica confiante por permanência de amuleto

A direção do Santos iniciou contatos com alguns agentes na última semana para iniciar uma limpeza no elenco. A reunião por Furch, vale dizer, ainda não foi marcada, mas é vista com otimismo por ambos os lados.

Furch se mostrou disposto a ficar no Santos para 2024. Segundo apurou a reportagem, mesmo diante da queda para a Série B, o amuleto do Santos demonstrou interesse em permanecer.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova diretoria do Santos aguarda reunião com o centroavante Julio Furch para definir seu futuro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.