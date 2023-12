City usa titulares, leva gol no fim e empata último jogo antes do Mundial

O próximo jogo do City será a semifinal do Mundial de Clubes, terça-feira (19), às 15h (de Brasília), contra o Urawa Red Diamonds (Japão). A delegação viaja ainda neste sábado (16) para a Arábia Saudita.

A igualdade deixa o time de Guardiola em quarto lugar com 34 pontos. O Palace é 15º com 17.

O jogo da 17ª rodada do Campeonato Inglês foi disputado no Etihad Stadium, casa dos Cityzens.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City cedeu o empate nos acréscimo no último jogo antes do Mundial de Clubes. neste sábado (16), o time de Pep Guardiola usou titulares, abriu dois de vantagem, mas o Crystal Palace reagiu e empatou o jogo em 2 a 2. Grealish e Lewis fizeram os gols do City, Mateta e Olise pelo Palace.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.