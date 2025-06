Chelsea goleia Benfica na prorrogação e enfrenta o Palmeiras nas quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Benfica e Chelsea fizeram um jogo que se iniciou à tarde e avançou pela noite de sábado (28), em Charlotte, para definir o rival do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. No fim, prevaleceu o time inglês, que triunfou por 4 a 1 no Bank of America Stadium, com três gols marcados na prorrogação.

Como tem sido recorrente na competição nos Estados Unidos, o jogo foi interrompido por causa da ameaça de raios. O relógio já apontava 40 minutos do segundo tempo quando houve o alerta sobre as condições climáticas e o anúncio da paralisação.

O Chelsea estava à frente, com um gol de falta marcado por Reece James, aos 19 minutos da etapa final. Após a pausa de cerca de duas horas, no entanto, o Benfica buscou o empate aos 50, em pênalti assinalado com a ajuda do árbitro de vídeo. Di María converteu.

Na prorrogação, a disputa ficou aberta, com chances para os dois lados. A equipe londrina acabou sendo mais eficiente e aproveitou as oportunidades que surgiram no segundo tempo extra, com Nkunku, aos três, Pedro Neto, aos nove, e Dewsburry-Hall, aos 12.

Ficou marcado, dessa maneira, o reencontro da agremiação inglesa com o Palmeiras. A partida das quartas está marcada para a próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O embate será uma reedição do confronto que definiu o Mundial de 2021, ainda no velho formato, com um representante de cada continente. Na ocasião, com o calendário afetado pela pandemia de Covid-19, a decisão foi realizada em fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos.

O título foi decidido na prorrogação, após empate por 1 a 1 nos 90 minutos iniciais. O Chelsea abriu o placar em cabeceio de Lukaku e levou gol em pênalti cobrado por Raphael Veiga, após toque de mão de Thiago Silva.

A partida se encaminhava para a disputa por pênaltis no estádio Mohammed Bin Hayed, em Abu Dhabi, quando houve novo pênalti por mão na bola, este de Luan. Havertz fez a cobrança, aos 12 minutos do segundo tempo extra, para castigar os palmeirenses.

