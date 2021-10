Chelsea fura retranca do Newcastle e dispara na ponta do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Paciência. Esta foi a palavra-chave para o bom triunfo do Chelsea sobre o Newcastle por 3 a 0, fora de casa, hoje (30), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Foram 66 minutos com o zero no placar, até que Reece James furou a retranca rival e abriu o caminho para a vitória. Ele mesmo fez o segundo, aos 32 minutos da segunda etapa, e Jorginho, de pênalti, aos 35, fechou a conta.

Aproveitando os tropeços dos adversários diretos, o Chelsea abriu vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Agora, com 25 pontos, o time abriu três pontos de vantagem para o vice-líder (o Liverpool) e cinco para o Manchester City, que é o terceiro. O Newcastle, com 5 pontos, é o 19º.

O próximo jogo do Chelsea na temporada é pela Liga dos Campeões, fora de casa, contra o Malmo (SUE), na próxima terça-feira (2 de novembro). Depois do confronto pela quarta rodada do Grupo H do torneio continental, o time de Londres volta as atenções para o Campeonato Inglês.

No dia 6, os comandados de Thomas Tuchel recebem o Burnley, às 12h (de Brasília). O Newcastle, por sua vez, tem o Brighton, fora de casa, na sequência da competição nacional, também no dia 6, às 14h30 (de Brasília).