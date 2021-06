Chapecoense e Ceará se enfrentam em busca de reação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chapecoense e Ceará se enfrentam neste domingo (13), às 20h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão em busca de recuperação depois dos tropeços no fim de semana passado.

O time catarinense vive uma situação mais delicada. Com o técnico Jair Ventura em início de trabalho, a Chapecoense começou o Brasileirão com duas derrotas. Depois de levar 3 a 0 do RB Bragantino em casa, perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras no Allianz Parque.

Para completar, a Chapecoense foi eliminada da Copa do Brasil neste meio de semana com uma derrota por 3 a 0 para o ABC, em Natal (RN). No jogo de ida, os catarinenses haviam vencido por 3 a 1.

O Ceará também vem de derrota no Brasileirão -3 a 1 para o Santos na Vila Belmiro. Na estreia, porém, o time dirigido por Guto Ferreira havia conseguido um resultado promissor ao derrotar o Grêmio por 3 a 2 na Arena Castelão.

Depois disso, no entanto, veio uma sequência de três jogos sem vitória. Além do tropeço no Brasileirão, o Ceará foi eliminado na Copa do Brasil ao perder por 3 a 0 para o arquirrival Fortaleza nesta quinta-feira (10). No jogo de ida, houve empate por 1 a 1.

CHAPECOENSE X CEARÁ

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 20h30 deste domingo

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere