STJD indefere liminar do Fla para paralisar Brasileiro durante Copa América

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) indeferiu a liminar do Flamengo para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa América. A decisão foi anunciada na noite desta sexta-feira (11).

O presidente do STJD, Otávio Noronha, afirmou em despacho que a paralisação pode gerar prejuízos ao campeonato e não deferiu a liminar reivindicada pelo Flamengo.

No entanto, foi determinado o andamento urgente do processo com abertura de vista para a CBF e a Procuradoria da Justiça Desportiva. O caso será julgado e definido em conjunto com os auditores do Pleno, última instância nacional, em sessão agendada para a próxima quinta-feira.

Nesta sexta-feira, Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente jurídico do Flamengo, afirmou, em sua conta no Twitter, que o clube rubro-negro havia acionado o STJD reivindicando a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América.

O dirigente alegou que o Flamengo, assim como outros times, está sendo prejudicado com os desfalques de jogadores convocados pelas seleções.

Quatro jogadores do Flamengo foram convocados para a Copa América. Everton Ribeiro e Gabigol, ambos da seleção brasileira, além de Isla (Chile) e Arrascaeta (Uruguai). Sem o quarteto, o Fla ficará nove rodadas do Brasileiro desfalcado.