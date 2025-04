CEO do Fortaleza se revolta com 'câmera inconclusiva' em gol anulado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CEO do Fortaleza Marcelo Paz se revoltou com o gol anulado no empate com o Sport, no sábado (26), pelo Brasileirão. O dirigente cobrou melhorias na tecnologia da arbitragem e ressaltou a indignação do clube.

O que ele falou

"Foi gol, todo mundo viu que foi gol. O nosso vestiário tá indignado, porque a gente trabalha para caramba até pra sair desse momento... A vitória seria importantíssima, jogamos para isso, fizemos o gol, mas quem tinha que ver não viu. É impressionante como a câmara é inconclusiva. Como é que se pode ter uma câmara inconclusiva?

O grande aprendizado dessa situação, desse erro que houve de arbitragem, é investir o chip na bola. Como outras melhorias que podem ter também, como por exemplo o impedimento semiautomático.

Nós vamos seguir trabalhando, fazendo o certo, fazendo o nosso melhor, indignados sim, protestando sim, com respeito, com educação, mas com indignação. Que é a indignação do nosso vestiário, que é a indignação do nosso torcedor, que é a indignação de quem gosta do futebol."

O que aconteceu

A polêmica ocorreu aos 29 minutos do 2° tempo em meio a um ataque do Fortaleza. Na ocasião, um lançamento para a área acabou com falha da zaga dos mandantes.

Diante da bobeada defensiva, Lucero ficou com a bola e ajeitou para Yago Pikachu, que bateu e acertou o travessão antes de quicar na região da linha da meta defendida por Caíque França.

Imediatamente, jogadores do Fortaleza celebraram o gol, mas o árbitro não apontou para o meio. O lance, então, passou por revisão de Rodolpho Toski Marques, responsável pelo VAR.

Depois de cinco minutos de paralisação, Candançan foi chamado para rever o lance e ficou ao menos três minutos na cabine, gerando apreensão e revolta por parte de jogadores, comissões e torcedores na Ilha do Retiro.

O árbitro de campo analisou a posição de bola em diferentes imagens e não considerou um ângulo "conclusivo" para gol, gerando uma série de reclamações por parte dos visitantes. O saldo da confusão de oito minutos ainda teve cartão amarelo para o atacante Breno Lopes, um dos mais exaltados.