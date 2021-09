Ceará tenta encerrar má fase em duelo com a Chapecoense

Pelo lado da Chapecoense, que é lanterna, com dez pontos, e vem de derrota em casa para o Palmeiras, o técnico Pintado tem o desfalque do volante Anderson Leite, que se lesionou. Com desconforto na coxa direita, Léo Gomes, substituto imediato da posição, será reavaliado, mas deve jogar.

Com isso, a tendência é que o time entre em campo com Richard; Gabriel Dias, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane e Vina; Rick, Lima e Jael.

Vindo de empate em casa com o Santos, o Ceará está há seis rodadas sem vencer e se vê cada vez mais perto da zona de rebaixamento, agora em 13º, com 25 pontos -apenas dois a mais que o Juventude, que abre o grupo da degola.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.