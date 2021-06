Ceará e Bahia se reencontram ainda sob efeito de final da Copa do Nordeste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O campeonato já é outro, mas a rivalidade entre Ceará e Bahia, que decidiram a Copa do Nordeste há pouco mais de um mês, pela segunda vez seguida, segue à flor da pele, agora a ser colocada à vista pelo Brasileiro, em confronto às 16h desta quinta-feira (17), no Castelão.

As formações titulares seguem praticamente as mesmas em relação às que estiveram na capital cearense na recente finalíssima, que terminou com vitória dos tricolores nos pênaltis seguida de briga generalizada. O Ceará é quem terá mais mudanças.

Vina, em baixa, deverá mais uma vez dar lugar por opção técnica a Jorginho, substituição já feita por Guto Ferreira na decisão do torneio regional. Além dele, deixaram aquele time Luiz Otávio e Mendoza, em transição física após terem acusado lesões, e Jael, que testou positivo para a Covid-19.

O Bahia, por sua vez, pode ter Patrick de Lucca no lugar de Jonas por opção de Dado Cavalcanti e a volta de Nino Paraíba, um capítulo à parte neste reencontro.

O lateral não esteve relacionado para a final da Copa do Nordeste, mas invadiu o gramado após o apito final e se envolveu na confusão generalizada —justamente por causa disso foi punido com um gancho de sete jogos e aguarda um efeito suspensivo para poder jogar agora.

Outro que foi punido por conta da ocasião, mas que ganhou liberação para atuar é o zagueiro Juninho, que vê um rivalidade cada vez maior entre os dois times —o que não se deve, no entanto, à briga recente, segundo ele. "É por tudo que os dois clubes estão se estruturando, fazendo campeonatos bons", disse.

Os rivais chegam à quarta rodada do Brasileiro com largada parecida: somam quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota cada.

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 16h (de Brasília) desta quinta-feira (17)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: TNT e Premiere