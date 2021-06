Copa América: Brasil enfrenta seleção do Peru nesta quinta-feira

As possíveis escalações do Tite são Alisson, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva, Renan Lodi, Fabinho, Fred, Éverton Ribeiro, Gabriel Jesus, Gabigol e Neymar.

Atualmente, a seleção brasileira soma três pontos e ocupa a liderança do grupo B. O Peru faz estreia no campeonato.

