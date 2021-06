América-MG tenta superar abatimento após saída de Lisca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG faz às 16h desta quinta-feira (17), diante do Cuiabá, seu primeiro compromisso desde o fim da era Lisca, treinador que chegou a ser o mais longevo à frente de um clube no Brasil, com um ano e quatro meses no time mineiro.

Ainda digerindo a saída do técnico, o clube alviverde chega ao compromisso válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sem um substituto efetivado. Por ora, Cauan de Almeida, auxiliar técnico, comanda a equipe interinamente, e o discurso é de não ter pressa na busca por um novo treinador.

Além do longo período em Belo Horizonte, Lisca marcou o América pela histórica ida às semifinais da Copa do Brasil, na edição passada. O treinador ainda chegou à última final do Mineiro, mas deixou o time na lanterna do Brasileiro, com três derrotas até aqui.

A tentativa de uma primeira vitória será contra um adversário que também busca desencantar na competição. Com dois jogos até aqui, já que teve sua partida da terceira rodada adiada devido a cessão da Arena Pantanal à Copa América, o Cuiabá soma ao menos um ponto, conquistado em empate com o Juventude.

Em comum, o time mato-grossense ainda tem o fato de estar sob comando interino, de Luiz Fernando Iubel, que substitui provisoriamente Alberto Valentim, demitido ainda na primeira rodada. Por já ter atingido sua cota de demissões no torneio, o clube mantém cautela para cravar um novo comandante.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h (de Brasília) desta quinta-feira (17)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Transmissão: Premiere