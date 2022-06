Ceará domina, mas Coritiba arranca empate fora de casa nos minutos finais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará dominou o Coritiba na Arena Castelão, mas os visitantes conseguiram arrancar um empate por 1 a 1 aos 39 minutos do segundo tempo, pela nona rodada do Brasileirão. Os mandantes tiveram as principais chances neste sábado (4), porém cederam a igualdade em um vacilo de Messias.

Mendoza foi o grande destaque da noite. O atacante desequilibrou a partida atuando pela esquerda. Com muita velocidade e agilidade, o atacante produziu os principais lances ofensivos e ainda marcou o gol da equipe nordestina, aos 36 minutos da primeira etapa. Já o alviverde foi premiado com um gol de Adrián Martínez, que ficou cara a cara com o goleiro após o deslize de Messias, e deixou o dele.

Com o resultado, o Vozão segue apenas na 15ª colocação, com 10 pontos. Já o Coxa, com 14, fica no quarto lugar.

O atacante do Ceará levou a melhor na grande maioria das jogadas pela esquerda. A vantagem resultou em boas jogadas e também no gol que abriu o placar.

O lateral direito do Coxa, Nathan, não encontrou Mendoza em campo. Fez uma falta dura no atacante com 23 minutos do primeiro tempo e, jogando pendurado, deu ainda mais espaço para o colombiano.

Mendoza foi derrubado na área aos 11 minutos da etapa inicial, mas o bandeira anotou o impedimento na origem do lance. O VAR ainda analisou a jogada, mas manteve a marcação de campo.

Com apenas 28 minutos de bola rolando, Willian Farias saiu de campo. O atleta, que já estava amarelado, deixou o gramado com dores na coxa. Val, que entrou em seu lugar, também recebeu o cartão antes do intervalo.

Superior na etapa inicial, o Vozão conseguiu abrir o placar aos 36 minutos. Mendoza girou sobre Henrique e arrancou em velocidade pela esquerda antes de invadir a área e calibrar o pé para balançar a rede na Arena Castelão.

Aos 12 minutos, Igor Paixão arriscou um chute de fora da área e a bola bateu na trave. Na volta, ela ficou fácil para o goleiro João Ricardo segurar firme.

Mesmo com a vantagem no placar, o time da casa seguiu melhor e criou oportunidades de ampliar. Peixoto, de cabeça aos 16 minutos, e Mendoza, em chute dentro da área aos 19 minutos, tiveram as principais oportunidades.

Aos 39 minutos da etapa final, Alex Manga tocou de cabeça para Adrián Martínez, que entrava na área. Messias, que estava na marcação, escorregou e o jogador ficou livre para dar um toquinho por cima de João Ricardo e mandar para o gol.

Os dois times entram em campo novamente no meio de semana, pela 10ª rodada. O Vozão visita o América no Independência na quarta (8), às 19h. Um dia depois, na quinta (9), às 20h, o Coxa recebe o São Paulo no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 CORITIBA

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro - 9ª rodada

Data: 4 de junho de 2022, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Messias, Rodrigo Lindoso (CEA); Willian Farias, Nathan, Val, Bernardo, Nino Paraíba (COR).

Gols: Mendoza, aos 36 minutos do primeiro tempo (CEA) e Adrián Martínez, aos 39 minutos do segundo tempo (COR).

CEARÁ

João Ricardo; Michel (Nino Paraíba), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco (Victor Luis); Richard Coelho (João Victor), Rodrigo Lindoso e Vina; Mendoza, Cléber (Matheus Peixoto) e Erick (Fernando Sobral). Técnico: Dorival Júnior.

CORITIBA

Alex Muralha; Nathan Mendes (Natanael), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Val), Bernardo (Robinho) e Thony Anderson (Clayton); Igor Paixão, Fabrício Daniel (Alef Manga) e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Morínigo.