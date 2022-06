Calleri erra pênalti, São Paulo joga mal e cede empate ao Avaí na Ressacada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Avaí e São Paulo empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, na Ressacada, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Reinaldo, para o Tricolor, e Muriqui, para os donos da casa. Calleri ainda desperdiçou um pênalti.

O resultado é ruim para as duas equipes. O São Paulo perde a oportunidade de se manter próximo aos líderes e pode terminar a rodada fora até mesmo do G-6. Já o Avaí chegou ao quarto jogo sem vencer no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Avaí visita o Atlético-GO em Goiânia na quarta (8), às 20h30. Na quinta (9), às 20h, o São Paulo atua novamente fora de casa e encara o Coritiba, no Couto Pereira.

O primeiro tempo da partida teve poucas emoções e muitos erros de passes de ambas as equipes. O São Paulo chegou a assustar duas vezes com Luciano no início, mas diminuiu muito o ritmo e só conseguiu abrir o placar aos 48 minutos, quando Reinaldo converteu um pênalti marcado após checagem do VAR.

A etapa final começou com outro pênalti para o São Paulo, novamente marcado com auxílio do VAR, este desperdiçado por Calleri. O Avaí chegou ao empate aos 20 minutos, quando Muriqui aproveitou rebote de Jandrei após finalização de Eduardo e deixou tudo igual na Ressacada.

Na reta final da partida, torcedores do Avaí presentes na Ressacada usaram cântico homofóbico contra o árbitro Anderson Daronco, que paralisou a partida deve registrar o ocorrido na súmula. "Gaúcho veado", foram os gritos de alguns dos presentes.

Uns dos destaques da partida foi a homenagem ao atacante Luciano. O jogador chegou aos 100 jogos com a camisa do São Paulo na Ressacada. Antes da partida, foi presenteado com uma camisa com o número 100.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro, 9ª rodada

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e horário: 4 de junho de 2022, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Arthur Chaves e Cortez (AVA); Léo e Alisson (SPFC)

Gols: Reinaldo (SPFC), aos 48 minutos do primeiro tempo, e Muriqui (AVA), aos 20 minutos do segundo tempo.

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas (Jean Pyerre), Arthur Chaves e Cortez; Raniele, Eduardo (Jean Cléber) e Bruno Silva; Morato (William Pottker), Muriqui e Bissoli (Copete). Técnico: Eduardo Barroca.

SÃO PAULO

Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Rigoni), Gabriel (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Alisson e Reinaldo (Welington); Luciano (Eder) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.