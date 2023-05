Ceará comemora boa fase como artilheiro do Nacional

Manaus/AM - “Estou vivendo um momento muito bom aqui. Agradeço a Deus por escolher o Nacional e por Ele estar me capacitando. Eu coloquei uma meta na minha vida e na minha carreira de continuar fazendo gols. Acredito que até o fim do campeonato vou marcar bastante gols e ajudar o Nacional, esses são os meus objetivos”.

Esse é o relato do atacante Ceará, que tem feito uma boa campanha pelo Nacional. Na vitória do Leão em cima do Trem-AP por 1 a 0, no último sábado (27), no estádio Zerão, em Macapá, pela 4ª rodada da Série D, o jogador saiu do banco e marcou o gol da vitória nacionalina, o segundo dele em dois jogos.

O atacante tem se tornado uma espécie de “Talismã” do técnico João Carlos Cavalo. Contra o Trem-AP, foi a segunda partida que Ceará saiu do banco para decidir a vitória do Leão. Na terceira rodada, contra o Princesa, ele também saiu do banco e fez o gol da vitória por 1 a 0.