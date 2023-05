São Paulo perdoa indisciplina e vê Marinho, do Flamengo, como oportunidade

SANTOS, SP, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo minimizou o episódio de indisciplina de Marinho no Flamengo e mantém a negociação pelo atacante de 33 anos.

O São Paulo procurou o Flamengo por Marinho antes mesmo de o clube carioca afastar o atacante por indisciplina.

O time paulista soube do ocorrido, mas segue em contato com o Rubro-Negro. A liberação do Flamengo está encaminhada pela antecipação do fim do contrato, em dezembro.

Marinho alegou dores musculares e se recusou a viajar com o Flamengo para enfrentar o Ñublense, no Chile. O técnico Jorge Sampaoli pediu para os atletas em recuperação viajarem, como foi o caso do Arrascaeta, mas Marinho não quis e discutiu com um dos membros da comissão.

OPORTUNIDADE DE MERCADO

O São Paulo entende que Marinho é uma boa e acessível opção. O Tricolor não tem muito dinheiro para investir, e atacantes costumam custar mais caro.

Marinho foi um pedido do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o atleta no Flamengo e é entusiasta do seu futebol.

Dorival sabe que Marinho não tem temperamento fácil, porém, crê que pode "domar" o atacante e torná-lo um de seus protagonistas.

Marinho foi procurado por clubes árabes, mas gosta da possibilidade de jogar no São Paulo. Seu empresário negocia salários com o Tricolor.