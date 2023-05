Fãs ganham experiências exclusivas e itens autografados do Brasileirão

Rio de Janeiro/RJ - A Binance, provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançam, hoje, o Fanverso do Brasileirão, plataforma interativa do principal campeonato do país. No Binance Fanverso do campeonato, os fãs da bola terão a oportunidade de cumprir diversos tipos de desafios e acumular pontos que darão acesso a prêmios exclusivos, como camisas oficiais autografadas e experiências nos estádios dos times do coração.

De acordo com a CBF, os inscritos terão a oportunidade de participar de diversas ações em todas as rodadas do campeonato, cada uma conferindo um número específico de pontos que podem ser acumulados e trocados por recompensas. Quanto mais o torcedor interagir na plataforma do Fanverso e no site do Brasileirão Assaí, mais pontos pode ganhar.

As atividades estão disponíveis para todos os níveis de conhecimento do futebol:

Cadastro: ao se inscrever no Fanverso, o torcedor já ganha pontos. Completar o cadastro rende ainda mais pontos a sua conta;

Escale seu time: também vale pontos quem indicar amigos para o Fanverso;

Desafio Palpite Brahma: onde o fã pode testar sua habilidade em prever resultados de jogos;

Tô no jogo: ganha pontos quem fizer o check-in de onde estiver assistindo à partida;

Vale investir: votação em um dos quatro jogadores revelação que se destacaram do mês de referência. O jogador mais votado ganha um troféu, e o torcedor adiciona pontos ao seu perfil.

Galerômetro eFootball: o torcedor pode ganhar pontos criando um quiz, respondendo ao quiz de outra pessoa ou quando um amigo responde ao seu quiz;

O Fanverso, diz a CBF, permite que os fãs do futebol brasileiro tenham uma experiência ainda mais intensa com o campeonato em cada uma das rodadas, estejam mais próximos dos seus times e colecionem ítens únicos. O desenvolvimento da plataforma acontece depois do lançamento do NFT Passe de Temporada, em abril deste ano, que pode ser solicitado gratuitamente no site do Brasileirão Assaí e na página do NFT Passe de Temporada do Brasileirão Assaí 2023 da Binance. Os detentores de NFT ganham mais pontos a cada ação realizada.

Os participantes terão acesso a um catálogo de presentes em que poderão resgatar uma variedade de recompensas, como ingressos para os jogos, pacotes que combinam ingressos para partidas de futebol com experiências exclusivas nos estádios, bolas autografadas por lendas do futebol, camisas oficiais autografadas por jogadores do elenco de cada clube, descontos em cursos da Escola de Gestão e Negócios da CBF Academy e poderão comprar caixas misteriosas com ítens colecionáveis únicos.

"A tecnologia de blockchain, ou apenas crypto como falamos informalmente, tem um enorme potencial de promover melhora na vida das pessoas, desde acesso a serviços financeiros, como também a oportunidade de vivenciar experiências que até então eram inexistentes ou distantes das pessoas, como estar próximos e conectados ao esporte do coração, aos seus times e os atletas que admiram", comenta Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil. "Acreditamos que essa tecnologia traz benefícios indiscutíveis para as pessoas e negócios, especialmente nos países em desenvolvimento".

Para juntar pontos e trocar por itens e experiências únicas do Brasileirão Assaí, é necessário abrir uma conta na Binance, concluir o processo de verificação KYC completo e solicitar o primeiro NTF do Brasileirão Assaí exclusivo na plataforma da Binance, que é o passaporte de acesso ao Fanverso. Depois, é só entrar no Fanverso e no site do Brasileirão Assaí para participar das atividades, juntar pontos e trocar por um dos itens disponíveis no catálogo de recompensas.

O que é um NFT?

Um token não fungível (NFT) é um tipo de ativo armazenado na blockchain e representa algo único, colecionável e que não pode ser copiado. Exemplos de NFT incluem a imagem de uma pintura, uma música, um terreno virtual, skins de jogos, para citar apenas alguns.

Esses tokens têm chamado mais atenção nos últimos anos, sendo considerados uma nova forma de experimentar e possuir arte. Uma pesquisa da Deloitte mostra que as transações com esses ativos chegaram a US$ 2 bilhões apenas em 2022.

Nos esportes, eles podem desbloquear experiências do mundo real, como acesso a imagens e conversas de equipe nos bastidores, ou ser uma fonte de renda e uma conexão mais próxima com jogadores específicos.

Por que preciso do KYC?

Conheça o seu cliente (KYC) é um processo obrigatório para comprovar e verificar a identidade das pessoas, a fim de prevenir lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilícitas. Essas verificações aumentam a segurança dos usuários. Os brasileiros podem concluir sua verificação KYC com documentos emitidos pelo governo e comprovante de endereço.