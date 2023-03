CBF libera campeonatos com times mistos nas categorias de base

"O futebol misto trabalha com a massificação e a inclusão. Faltam equipes e, sobretudo, competições amadoras em nível local e regional nas primeiras categorias de iniciação e formação desportiva, como a Sub-10, Sub-12, Sub-14. Acredito firmemente que a regulamentação do futebol misto ajudará a corrigir este problema, incentivando a participação de milhares de jogadoras em equipes e competições mistas", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF regulamentou nesta quarta-feira (8) competições de futebol mistas no Brasil. Mulheres poderão participar de equipes masculinas e times femininos estarão liberados para participar de competições antes apenas reservadas para homens. Isso ficará a critério da entidade organizadora do campeonato.

