Conmebol anuncia que final da Libertadores será no Maracanã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A final da Copa Libertadores está de volta ao Rio de Janeiro. A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (8) que a decisão da competição sul-americana de 2023 será no estádio do Maracanã.

Maracanã sediou a decisão da Libertadores em 2020, com título do Palmeiras. Na ocasião, o jogo contra o Santos contou com público reduzido devido à pandemia de covid-19.

Já a decisão da Copa Sul-Americana será em Montevidéu, no Uruguai. Ambas as sedes foram definidas pelo Conselho da Conmebol.

"Por decisão do Conselho, a final da Libertadores será no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, e a final da Sul-Americana, em Montevidéu", divulgou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, no Twitter.