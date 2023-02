CBF divulga tabela de jogos do Brasileirão Feminino 2023

Rio de Janeiro/RJ - A CBF divulgou, na quinta-feira (16), a tabela detalhada das dez rodadas iniciais da Primeira Fase do Brasileirão Feminino 2023. A bola vai rolar no dia 24 de fevereiro com o confronto entre Santos x Flamengo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

No sábado (25), é a vez do atual campeão brasileiro, o Corinthians, enfrentar o Ceará, o campeão da Série A-2. A partida acontece no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP), às 11h. No mesmo horário, o Internacional encara O Athletico, no SESC Campestre, em Porto Alegre (RS).

Às 16h, é a vez do São Paulo receber o Bahia no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP). Fechando os duelos do dia, o Cruzeiro estreia na competição diante do Grêmio, às 19h, em local a definir.

No domingo (26), às 11h, o Palmeiras recebe o Real Ariquemes no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Às 15h, Avaí/Kindermann e Real Brasília entram em campo em local a definir. A primeira rodada se encerra na segunda-feira (27) com o duelo entre Atlético-MG e Ferroviária, às 20h, no SESC Alterosas, em Belo Horizonte (MG).

A Primeira Fase da competição vai até o dia 16 de junho. A final do Brasileirão Feminino Neoenergia está prevista para os dias 10 e 17 de setembro. Nesta temporada, o torcedor também poderá assistir aos jogos pelo canal Sportv, na TV fechada, Eleven Sports, nas plataformas digitais, e Globo, na TV aberta.

Confira abaixo os jogos de abertura:

1ª rodada:

24/02 - 20h - Santos x Flamengo - Vila Belmiro, Santos

25/02 - 11h - Internacional x Athletico-PR - SESC Campestre, Porto Alegre

25/02 - 11h - Corinthians x Ceará Bull - Nogueirão, Mogi das Cruzes (SP)

25/02 - 16h - São Paulo x Bahia - Estádio Marcelo Portugal, Cotia (SP)

25/02 - 19h - Cruzeiro x Grêmio - a definir

26/02 - 11h - Palmeiras x Real Ariquemes - Allianz Parque, São Paulo (SP)

26/02 - 15h - Avaí/Kindermann x Real Brasília - a definir

27/02 - 20h - Atlético-MG xFerroviária - SESC Alterosas, Belo Horizonte