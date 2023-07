CBF define datas, locais e horários dos duelos de Nacional e Princesa na segunda fase da Série D

Domingo (30): Princesa do Solimões x Ferroviário-CE – 16h (de Manaus) – Estádio Gilbertão, em Manacapuru (AM)

Manaus/AM - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa terça-feira (25) as datas, locais e horários dos jogos da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Nacional e Princesa do Solimões conheceram os detalhes das partidas que vão valer vagas nas oitavas de final da competição. Os representantes amazonenses vão enfrentar respectivamente Parnahyba-PI e Ferroviário-CE.

