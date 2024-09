CBF define arbitragem para Flamengo x Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

A CBF definiu a arbitragem para os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida entre Flamengo e Corinthians, que acontecerá no Maracanã na próxima quarta-feira (02), às 21h45. Ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia, enquanto o VAR ficará a cargo de Rodolpho Toski Marques.

