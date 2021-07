Cássio elogia dupla de reforços e vê 'futuro muito bom para o Corinthians'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Capitão do Corinthians, o goleiro Cássio vê o futuro da equipe com bons olhos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Depois de uma semana convivendo com Giuliano e Renato Augusto, o jogador elogiou a entrega da dupla nos treinamentos e falou sobre a importância do grupo contar com atletas mais experientes em meio aos garotos promovidos da base.

"São jogadores experientes. Pelo o que a gente viu aí (nos treinos) chegaram com muita vontade. Foram muito bem recebidos, são caras do bem. O Renato a gente já conhecia por ter trabalhado aqui com a gente em uma passagem muito vitoriosa. O Giuliano por onde passou foi bem, são dois jogadores que tem uma vasta experiência, sabem onde jogar em times com pressão. Vão agregar para o time com qualidade, mas também para os meninos. São jogadores que têm muita qualidade", afirmou Cássio.

A presença dos reforços em campo, no entanto, deve acontecer apenas no dia 8 de agosto, quando o Timão mede forças com o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, no entanto, a equipe rivaliza com o Flamengo, em Itaquera.

Nos últimos anos, o time rubro-negro tem sido uma pedra do sapato dos corintianos e chega em Itaquera, pelo menos segundo as bolsas de apostas, como favorito no confronto.

Mesmo com a oscilação nos jogos em casa e a força da equipe comandada por Renato Gaúcho, o goleiro Cássio entende que o Corinthians não pode deixar se abater no domingo. O clube alvinegro vem de uma vitória diante do Cuiabá, na última rodada, e pode até se aproximar do grupo dos classificados para a Copa Libertadores da próxima temporada em caso de vitória.

"Vamos enfrentar uma grande equipe, um time que vem jogando há dois ou três anos juntos. Vamos jogar em casa e temos que ser mais regulares em casa. É um jogo de três pontos e, se formos olhar o campeonato, estamos pecando nos jogos em casa quando perdemos pontos. De repente, se estivéssemos com números melhores em casa poderíamos estar em uma situação melhor na tabela, numa posição de Libertadores. É um jogo difícil, o time do Flamengo é difícil, mas temos que nos impor em casa, com todo o respeito ao Flamengo, e ir em busca da vitória", explicou Cássio ao projetar o clássico.

Outro ponto discutido com o goleiro foi a oscilação da equipe nos últimos jogos e os gols sofridos nos 45 minutos finais. o que resultou em perda de pontos contra Red Bull Bragantino, Fluminense e Atlético-MG. Na visão do capitão corintiano, a queda de rendimento é normal para um time que ainda está em construção, mas o trabalho está sendo bem feito e o clube pode sonhar com grandes feitos nos próximos meses.

"Dentro de casa, nós estamos oscilando muito. Se não tivéssemos perdido pontos em casa poderíamos estar em uma posição um pouco melhor na tabela. É estar mais atento para não tomar gols. Estamos entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro e, tanto para defender como para atacar, você precisa do time todo. Temos que evitar dar oportunidades para as equipes adversárias. É um trabalho que demora um pouco, são jogadores novos e é uma reformulação do Corinthians, que vai oscilar, isso vai acontecer. Tenho certeza e muita confiança que o trabalho está sendo bem feito e o Corinthians vai continuar evoluindo. Vejo um futuro muito bom para o Corinthians nesta linha de trabalho", concluiu o camisa 12.