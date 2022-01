Carrasca da seleção brasileira em Tóquio-2020 anuncia aposentadoria do futebol

Labbé fará um jogo de despedida pela seleção canadense em abril. A goleira foi uma das finalistas ao prêmio The Best, organizado pela Fifa, e soma 85 jogos pela seleção nacional, além de duas medalhas olímpicas, uma de ouro e outra de bronze.

"É hora de falar sobre um final. Esporte é tudo o que eu sei e tem sido a minha vida desde que me lembro", começou a canadense. "[Mas o] futebol me trouxe muitas noites sem dormir e dias dolorosos, acabou com a minha confiança algumas vezes e induziu depressão e ataques de ansiedade", revelou.

A goleira encerrou seu contrato com o Paris-Saint Germain e afirmou que a decisão de pendurar as luvas foi rápida. Segundo o jornal Le Parisien, Labbé optou pela aposentadoria para preservar sua saúde mental.

