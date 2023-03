Cano tem tarde de Haaland, faz 4 gols e garante Flu na final do Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense dominou completamente o Volta Redonda e, sem dificuldades, contou com quatro gols de Cano para vencer por 7 a 0 o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca na tarde deste sábado (18), no Maracanã. O triunfo colocou o clube, pela primeira vez, em quatro finais seguidas do Estadual.

Depois de perder na ida por 2 a 1, o Tricolor entrou com tudo em campo e com apenas dois minutos de bola rolando, Samuel Xavier já havia aberto o placar e com o resultado que dava a vaga na final. Cano, duas vezes, Alexander e Martinelli, anotaram ainda na primeira etapa, já construindo a goleada.

Cano ainda anotou duas vezes no segundo tempo, chegou aos 14 gols e superou Lelê, do Volta Redonda, na artilharia da competição, que tem 13. Como o principal adversário nesta briga foi eliminado, o argentino tem o caminho livre para ser o artilheiro do Estadual.

Grande contratação do Flu na temporada, o lateral esquerdo Marcelo assistiu um jogo do time pela primeira vez, ao lado da torcida no Maracanã. O jogador esteve já está treinando com o grupo, mas ainda não tem data de estreia definida.

Classificado, o Fluminense aguarda o resultado de Flamengo e Vasco para conhecer seu rival na grande decisão. Já o Volta Redonda volta a campo apenas na segunda semana de abril, quando disputará a terceira fase da Copa do Brasil.

JOGO

O Tricolor massacrou e não deu qualquer chance ao adversário. Com uma troca de passes envolvente, foi mais intenso desde o primeiro minuto e conseguiu converter em gol as diversas chances criadas.

O Volta Redonda voltou para a segunda etapa com três mudanças, contudo o cenário do embate pouco se alterou. Os mandantes seguiam chegando com facilidade na área, criando oportunidades e convertendo em gols.

Lances importantes

Fluminense 1 x 0 Volta Redonda. Com apenas três minutos de jogo, Keno avançou pela esquerda, foi até a linha de fundo e rolou para Samuel Xavier, que se antecipou a marcação e desviou para o fundo da rede.

Fluminense 2 x 0 Volta Redonda. Quatro minutos depois, Cano ampliou. Arias cobrou falta, Nino cabeceou e o goleiro Vinícius espalmou, mas o argentino estava esperto para ficar com o rebote e marcar.

Fluminense 3 x 0 Volta Redonda. Ganso encontrou belo passe para Alexsander, que arrancou até a área para bater cruzado e anotar o terceiro aos 23 minutos.

Fluminense 4 x 0 Volta Redonda. Depois de 16 minutos sem balançar a rede, o Tricolor fez o quarto com Martinelli. Arias cruzou e o meia mandou de cabeça no ângulo.

Fluminense 5 x 0 Volta Redonda. O Flu marcou o quinto ainda antes do intervalo, já nos acréscimos. Samuel Xavier passou para Nino, que deixou para o artilheiro do time mandar de direita para o gol.

5 minutos do segundo tempo. Bruno Barra chega mais forte na disputa com o Fábio e o goleiro do Fluminense acaba levando a pior. Com um corte facial, o defensor saiu de campo e teve levar pontos no vestiário.

Fluminense 6 x 0 Volta Redonda. Após consulta ao monitor, o árbitro viu uma agressão de Alix Vinicius em Arias dentro da área. Além de expulsar o zagueiro, a penalidade também foi anotada e Ganso cobrou, marcando seu 13º gol no Estadual.

Fluminense 7 x 0 Volta Redonda. Cano marcou seu quarto gol na partida, aos 40 minutos da segunda etapa. Keno arrancou em contragolpe pela esquerda e rolou para o atacante, que girou sobre a marcação e saiu para fazer o L!.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 7 x 0 VOLTA REDONDA

Competição: Campeonato Carioca - jogo de volta da semifinal

Local: estádio do Maracanã, no Rio da Janeiro (RJ)

Dia e hora: 18 de março, sábado, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito e Wallace Müller Barros Santos

VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

Cartões amarelos: Alexsander, Ganso, Cano, Nino (FLU); Rogério Corrêa, Dudu, Bruno Barra (VRE).

Cartão vermelho: Alix (VRE).

Gols: Samuel Xavier, aos 3 minutos do primeiro; Cano, aos 7 minutos do primeiro tempo, aos 47 minutos do primeiro tempo, aos 18 minutos do segundo tempo, e aos 40 minutos do segundo tempo; Alexander, aos 23 minutos do primeiro tempo; e Martinelli, aos 39 minutos do primeiro tempo, para o Fluminense.

FLUMINENSE

Fábio (Pedro Rangel); Samuel Xavier, David Braz (Felipe Melo), Nino e Alexsander (Guga); André, Martinelli (Lima), Jhon Arias e PH Ganso (Gabriel Pirani); Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

VOLTA REDONDA

Vinicius; Wellington Silva (Iury), Alix, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu (Danrley) e Luciano Naninho (Marco Gabriel); Luizinho (Berguinho), Pedrinho (Henrique Silva) e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.