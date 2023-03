Brasil conquista bronze inédito na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

"Fui treinadora e sempre sonhei com este dia. Há alguns anos, esse sonho parecia um delírio, porque era muito grande a distância que nos separava das grandes potências. Mas nós trabalhamos muito, nos estruturamos, escalamos um verdadeiro dream team e hoje estamos aí, competindo de igual para igual no mais alto nível."

O conjunto brasileiro, formado por Giovana Silva, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, alcançou o segundo lugar na série de cinco arcos -em apresentação ao som da canção "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston- e em quarto na série mista, com o total de 63.850 pontos. Israel, com 65.450, e Bulgária, com 64.700, completaram o pódio.

A marca é inédita: o Brasil já havia vencido medalhas em etapas da Copa do Mundo, mas não na prova geral. Essa foi também a primeira vez que a equipe de um país fora da Europa e da Ásia conquista uma medalha em provas gerais de etapas da Copa do Mundo.

