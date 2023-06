Cano encerra jejum, mas Goiás busca empate no fim e deixa Flu fora do G-4

O Fluminense perde a chance de entrar no G-4 com a igualdade. A equipe tem 17 pontos e está em quinto lugar. Do outro lado, o Goiás segue no Z-4: é o 17º com apenas oito pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense marcou uma vez no começo de cada tempo, mas o Goiás buscou duas vezes e conquistou o empate por 2 a 2 neste domingo (11), na 10ª rodada do Brasileiro.

