Campeonato Carioca: Fluminense derrota o Vasco no Maracanã

Rio de Janeiro/RJ - O estádio do Maracanã foi o palco do clássico entre Fluminense e Vasco da Gama, em jogo válido pelo Campeonato Carioca, e que aconteceu neste domingo, dia 12, mas que teve um primeiro sem grandes emoções. Na etapa final, o Fluminense marcou aos 20 minutos e o placar ficou em Fluminense 1 x 0 Vasco, ampliado para 2 a 0 aos 48 do 2º tempo.

Na etapa inicial o destaque foi o goleiro do Fluminense, Fábio. Com sua atuação evitou, no mínimo, dois gols, assim como conseguiu pegar um cruzamento rasteiro que também poderia ter sido um gol do adversário. O Fluminense manteve o domínio na etapa inicial com posse de bola de 60%, porém o Vasco foi mais cavador e fez 10 finalizações contra apenas uma do adversário.

A etapa final começou sem mudanças na equipe vascaína, a qual procurou espaço com troca de passes e, aos três minutos, Piton cruzou para Pedro Raul que, por pouco, deixou de fazer o primeiro gol do Vasco. O cruzmaltino dominou no início do 2º tempo, mas aos 20 minutos, a força do ataque do Fluminense se traduziu em gol marcado pelo atacante Cano. Placar: Fluminense 1 x 0 Vasco. O jogo ficou mais corrido e aos 48 minutos, Cano marcou o segundo do Fluminense.

Escalação

Fluminense: 1 Fábio, 2 Samuel Xavier, 33 Nino, 44 David Braz, 23 Guga, 8 Martinelli, 7 André, 28 Arthur, 21 Arias, 14 Cano, 25 Keno

Técnico: Fernando Diniz

Vasco: 20 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 35 Miranda, 3 Léo, 36 Lucas Piton, 26 Rodrigo, 88 Barros, 19 Galarza, 7 Alex Teixeira, 11 Gabriel Pec, 9 Pedro Raul

Técnico: Maurício Barbieri

Arbitragem:

Felipe da Silva Gonçalves Paludo - Árbitro, Luiz Claudio Regazone - Assistente, Thiago Henrique Neto Correa Farinha - Assistente, Grazianni Maciel Rocha - Quarto Árbitro