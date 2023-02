Barcelona vence o Villarreal com gol de Pedri e abre 11 pontos para o Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem uma grande exibição, o Barcelona venceu o Villarreal por 1 a 0 neste domingo (12), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Pedri, aos 17 minutos do primeiro tempo, foi o único a marcar no estádio El Madrigal.

O Barcelona engata a sexta vitória seguida no torneio, chega a 56 pontos e abre 11 de vantagem para o Real Madrid, que é o segundo colocado. Já o submarino amarelo amarga a terceira derrota seguida e fica em oitavo, com 31 pontos.

Com muita intensidade no meio-campo, o jogo foi movimentado, porém sem grandes chances para as duas equipes no primeiro tempo. Os visitantes conseguiram abrir o marcador em uma jogada coletiva, enquanto os mandantes pouco exigiram de Ter Stegen. Após bela troca de passes entre De Jong, Raphinha e Lewandowski, Pedri recebe e bate na saída do goleiro para abrir o marcador.

Depois de um primeiro tempo com apenas um cartão amarelo mostrado, os times voltaram dos vestiários com os ânimos mais exaltados e, em apenas 16 minutos, foram quatro advertências. O embate também teve ficou mais agitado, aumentado o número de conclusões ao gol.

O time catalão volta a campo na quinta (16), às 14h45, quando recebe o Manchester United pela Liga Europa. Já o submarino amarelo volta a campo apenas no sábado (18), às 14h30, quando visita o Mallorca na 22ª rodada do Espanhol.