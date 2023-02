Com passe de Suárez e polêmica, Grêmio vence e se mantém 100%

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Avenida por 2 a 0, com gols de Cristaldo e Everton Galdino, neste domingo (12), pelo Campeonato Gaúcho. Embora não tenha marcado, Suárez participou dos dois lances que deram origem aos únicos gols da partida.

O primeiro gol da partida foi polêmico. O uruguaio recebeu a bola numa cobrança rápida de falta e passou para Cristaldo, que bateu com tranquilidade. Os jogadores do Avenida discordaram da autorização do árbitro e, no protesto, os zagueiros Micael e Marcão foram expulsos. Depois, foi no rebote de Suárez que Everton Galdino deu o placar final.

O Grêmio venceu todos os jogos no Gaúcho. É o único time que está com 100% no torneio e lidera a competição com tranquilidade, com oito pontos a mais do que o vice-líder Internacional.

O próximo jogo do Grêmio será contra o São Luís, fora de casa, no próximo sábado (18), às 16h30. No mesmo dia, o Avenida enfrenta o Esportivo, às 19h.

O Avenida fez um primeiro tempo melhor. Guilherme Garré foi o nome do time, com dois chutes perigosos, obrigando Adriel a fazer boas defesas. Os visitantes também souberam se fechar e Rodolfo trabalhou pouco — a primeira finalização do Grêmio foi só aos 35 minutos, por exemplo.

Grêmio abre o placar e gera protesto. O time cobrou uma falta com velocidade e pegou a defesa do Avenida totalmente despreparada. Por conta disso, os atletas do foram para cima da arbitragem e o policiamento interviu. Micael e Marcão, os dois zagueiros do time, foram expulsos.

Após as expulsões, Grêmio dominou. Com dois jogadores a menos, ficou difícil para o Avenida tentar uma reação. Os donos da casa ficaram mais com a bola e seguraram as ações, embora ainda subissem ao ataque para tentar aumentar a vantagem.

GRÊMIO

Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann (Diego Souza) e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo) e Cristaldo (Gustavinho); Bitello, Gabriel Silva (Everton Galdino) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

AVENIDA

Rodolfo; Lucas Lopes, Micael, Marcão e César Nunes; Jeferson, Rafael Carrilho (Jessé), Tinga (Vitor Dadalt) e Guilherme Garré (PH); Lucas Grafite e João Pedro (Adeílson Maranhão). Técnico: Márcio Nunes.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 AVENIDA

Data: 12/02/2023

Local: Arena do Grêmio

Hora: 16h (de Brasília)

Cartões amarelos: Rafael Carrilho (AVE), Tinga (AVE), César Nunes (AVE), Pepê (GRE), Fábio (GRE), Kannemann (GRE), Thaciano (GRE)

Cartões vermelhos: Micael (AVE), Marcão (AVE)

Gols: Cristaldo (GRE), aos 11 minutos do segundo tempo, e Everton Galdino (GRE), aos 47 minutos do segundo tempo.