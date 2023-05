Campeã da Série A2, Edna projeta reencontro com ex-companheiras

Manaus/AM - O 3B da Amazônia vai até Itacoatiara para enfrentar o JC, no próximo domingo (14), às 15h, no estádio Floro de Mendonça, pela 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2.

Titular das Feras, a zagueira Edna reencontrará algumas de suas ex-companheiras de equipe neste jogo.

Na temporada passada, a defensora sagrou-se campeã da Série A2, vestindo a camisa do Ceará, ex-clube de cinco atletas e do técnico Erivelton Gomes, que atualmente estão no clube de Itacoatiara. São elas: a goleira Lia, as laterais Emily e Lana, a volante Edna Baiana e a atacante Jady.

Ao falar sobre a partida em Itacoatiara, Edna cita o fato de conhecer boa parte das atletas da equipe adversária, além de ressaltar o bom momento que o 3B vive na Série A2. Líder geral da competição com 10 pontos e 6 gols de saldo, as Feras estão invictas após quatro rodadas e ainda não sofreram gols em jogos fora de casa.

“Estou muito feliz e grata pela equipe, pelo bom empenho que a gente está tendo dentro de campo e pelo trabalho que nos vem sendo proporcionado a cada dia. Sabemos que o JC é um time muito difícil, já joguei com muitas meninas que estão lá. Temos nosso potencial e vamos dar o nosso melhor”, declarou.

Caso vençam neste domingo de Dia das Mães, as Feras garantem matematicamente a classificação para as quartas de final – com duas rodadas de antecedência. Mãe da pequena Rayssa, de 9 anos, Edna destaca a importância do confronto.

“Sabemos que não vai ser um jogo fácil, ainda mais fora de casa. Sabemos que o JC tem um grupo bom, um bom elenco, mas a gente também tem o nosso grupo aqui que é bem forte. Vai ser um jogo de tudo ou nada”, finalizou.