Calleri exalta vitória e diz estar feliz no São Paulo: 'Sempre estive bem'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória do São Paulo contra o Flamengo, neste domingo (17), no jogo de ida da final da Copa do Brasil, Calleri exaltou o resultado, mas pregou pés no chão. O argentino também disse que está feliz ao falar sobre sua vida pessoal -recentemente, ele admitiu em entrevista que se "sentiu sozinho".

"Os primeiros 90 minutos foram bons, levamos um bom resultado do Maracanã contra um time muito qualificado, com jogadores que já ganharam tudo no Flamengo, mas sobram ainda 90 minutos mais, na nossa casa. Precisamos sempre fazer um pouco mais para levantarmos a taça. Hoje foi um bom jogo, mas não conseguimos nada ainda, precisamos fazer um jogo igual ou melhor do que hoje para tentar ganhar do Flamengo", disse Calleri, na zona mista do Maracanã.

O que mais ele disse?

Feliz no São Paulo: "Contente, feliz, mas não estava passando um mal momento (pessoal). Dei uma entrevista uma vez, disse que me sentia sozinho, mas sempre estive bem, feliz. Sou muito feliz no São Paulo. Obviamente, temos momentos bons e outros não tão bons, mas hoje acho que deixamos 100% em campo".

Mais sobre vida pessoal: "Dei a entrevista e falei que me sentia sozinho por outra causa, mas é que estava triste. Minha felicidade é jogar futebol. Obviamente quem tem problemas pessoais sérios precisa tratar e precisam de ajuda como todo jogador. Jogador sempre tem fase boa e fase ruim, mas é parte da vida. Muitas pessoas têm problemas e não estou isento disso. Estou feliz, bem, sou feliz de representar essa camisa e quero ser campeão".

Gol da vitória: "Estou contente (com o gol), queria muito ganhar. Quem faz o gol, para mim não importa. Entram os 11 jogadores, correm como hoje, têm a vontade que tiveram hoje de ganhar".

Idolatria: "Ídolo é muito grande, Rogério é ídolo. Precisa caprichar um pouco mais, ter o pé no chão e tentar ganhar domingo outra vez. Vou ter momentos bons, momentos não tão bons, mas eu sou um cara que deixo a vida por essa camisa. Pessoal pode me querer, tem gente nas redes sociais que não me quer, mas sou um cara que sempre deixa a vida e graças a essas pessoas que me apoiaram desde o primeiro momento eu pude fazer o gol da Copa do Brasil".

Força da torcida: "Agradecemos quem foi ontem no CT, foi fera, deu uns 10% ou 20% mais do que demos hoje e precisamos fazer um grande jogo no domingo para tentarmos ganhar como hoje. É pé no chão, não conseguimos nada ainda e precisamos focar no Fortaleza e, no domingo, no Flamengo".

SÃO PAULO VENCE

Com gol de Calleri, o São Paulo venceu o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

O tento anotado pelo argentino foi, inclusive, o seu primeiro em jogos pela Copa do Brasil. Antes, ele havia disputado 16 jogos com o clube no torneio - somando as duas passagens - porém sem gols.

Com o resultado, o São Paulo pode até empatar no jogo de volta para sair com o título inédito. Uma vitória do Flamengo por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), no Morumbi. Antes disso, o Tricolor enfrenta o Fortaleza, na quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro.