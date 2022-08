Cabral falha, mas Cruzeiro vira nos acréscimos e vence o Londrina

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Foi suado, mas o Cruzeiro voltou a vencer como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro bateu o Londrina, por 2 a 1, nesta terça-feira (9), no estádio do Café, pela 23ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Mandaca para os donos da casa e pelo zagueiro Saimon, contra, para a o time mineiro, e por Rodolfo no último minuto.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado (13), contra a Chapecoense, no Mané Garrincha, às 16h30 (de Brasília). Já o Londrina enfrenta o Vila Nova, na sexta-feira (12), às 19h, no estádio Serra Dourada.

A primeira etapa foi bastante movimentada com direito a tentativas das duas equipes na busca para sair na frente no placar. No entanto, cada time teve apenas uma grande chance na primeira etapa. A primeira delas foi do Cruzeiro, aos 17 minutos, em jogada que envolveu Bidu, Bruno Rodrigues e Daniel. O último finalizou forte e exigiu boa defesa de Matheus Nogueira. Aos 26, Caprini cobrou falta que explodiu no travessão de Rafael Cabral com muito perigo.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o Londrina teve um pênalti marcado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique, após falta de Bidu em Caprini. No entanto, o VAR explicou ao juiz que a infração havia sido fora da área e a decisão foi corrigida.

O segundo tempo não teve a mesma intensidade do primeiro e foi bem morno de ambos os lados. Aos 23 minutos, o Londrina, no entanto, achou um gol após falha de Rafael Cabral. O goleiro do Cruzeiro fez a defesa após levantamento na área, mas deixou a bola escapar. Ela sobrou no pé de Mandaca que finalizou nos fundos das redes.

Na reta final da partida, o zagueiro Saimon, do Londrina, teve a infelicidade de mandar a bola para o fundo das redes aos 39 da segunda etapa. O jogador mandou para as redes após cobrança de escanteio de Bruno Rodrigues. Aos 48, Rodolfo fez a alegria do torcedor do Cruzeiro. Bruno Rodrigues fez a jogada pela esquerda, Luvannor escorou e Rodolfo marcou o gol da vitória celeste.

LONDRINA

Matheus Nogueira; Jeferson (Luan), Vilar, Saimon e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca (Marcinho), Filipe Vieira (Gustavo) e Gegê; Caprini (Gabriel Santos) e Douglas Coutinho (Denilson). Técnico: Adilson Batista

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock, Bidu; Machado, Neto Moura (Rodolfo), Chay (Edu), Daniel Junior (Pablo Siles); Luvannor e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Pezzolano

Estádio: Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões: Matheus Bidu e Chay (Cruzeiro); João Paulo (Londrina)

Gols: Mandaca (LON), aos 22', Saimon (LON), contra, aos 39', e Rodolfo (CRU), aos 48'/2ºT.