Brasileiro: Confira os vencedores desta terça-feira pela Série B

Rio de Janeiro/RJ - Sete jogos movimentaram o Brasileirão Série B nesta terça-feira (9). Cruzeiro, Grêmio, Ponte Preta, Ituano-SP, CSA-AL e Sampaio Corrêa-MA saíram de campo com os três pontos. Tombense-MG e Vila Nova-GO empataram em 0 a 0.

Ituano-SP 4 x 1 Sport

No estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), o Ituano goleou o por por 4 a 1. O Ituano abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Kaio aproveitou cruzamento na área e cabeceou firme. O Leão respondeu e empatou seis minutos depois, aos 29, quando Kayke chutou forte e estufou as redes. Antes do intervalo, aos 37, o Galo voltou a ficar na frente em cabeçada de Rafael Elias.

No início do segundo tempo, aos três minutos, Rafael Elias acertou mais uma cabeçada e fez o terceiro dos mandantes. No fim do jogo, aos 37, Roberto transformou o triunfo em goleada ao chutar de longe e marcar o quarto gol do Galo.

A goleada coloca o Ituano em nono lugar, com 30 pontos. O Sport é o oitavo colocado, com 31 pontos.

Ponte Preta 3 x 1 Vasco

No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a Ponte Preta venceu o Vasco por 3 a 1. A Macaca abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, em cabeçada de Wallisson. O Gigante da Colina empatou aos 34 minutos, com Raniel.

No segundo tempo, a Ponte construiu a vitória em casa. Aos 33, Lucca recebeu passe de Mateus Silva e completou para o gol. Cinco minutos depois, aos 38, Fessin aproveitou a sobra e marcou o terceiro dos mandantes.

A Ponte Preta aparece em 11º lugar, com 29 pontos, enquanto o Vasco é o quarto colocado, com 39 pontos.

CSA-AL 1 x 0 Brusque-SC

No estádio Rei Pelé, em Maceió, O CSA superou o Brusque por 1 a 0. O CSA fez o gol da vitória aos 35 minutos do segundo tempo. Rodrigo Rodrigues, de pênalti, balançou as redes de Jordan e decretou o triunfo do Azulão.

O CSA fica em 17º lugar, com 23 pontos. O Brusque é o 14º colocado, com 25 pontos.

Londrina-PR 1 x 2 Cruzeiro

No estádio do Café, em Londrina (PR), o Cruzeiro venceu o Londrina, de virada, por 2 a 1. O Tubarão saiu na frente, aos 21 minutos do segundo tempo, com Mandaca, que recebeu passe de Gegê e não desperdiçou. Aos 39, porém, Saimon marcou contra e deixou tudo igual.

Depois de acertar a trave aos 45 minutos, o Cruzeiro virou o jogo aos 48. Rodolfo recebeu passe de Luvannor, após cruzamento de bruno Rodrigues na área, e estufou as redes.

O Cruzeiro segue isolado na liderança do campeonato, com 52 pontos. O Londrina é o quinto colocado, com 33 pontos.

Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Bahia

No estádio Castelão, em São Luís, deu Sampaio. O Sampaio Corrêa abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Gabriel Poveda cobrou pênalti no canto direito e deslocou o goleiro Danilo Fernandes.

No primeiro minuto do segundo tempo, André Luiz aproveitou o rebote na área após cobrança de falta e balançou as redes para decretar o triunfo da Bolívia Querida.

O Sampaio assume a sétima posição, com 32 pontos. O Tricolor está na terceira posição, com 40 pontos.

Tombense-MG 0 x 0 Vila Nova-GO

No estádio Soares Azevedo, em Muriaé (MG), Tombense-MG e Vila Nova-GO empataram em 0 a 0.

Com a igualdade, a equipe mineira fica em sexto lugar, com 33 pontos. O Tigre é o 18º colocado, dentro do Z-4, com 20 pontos.

Fonte: CBF