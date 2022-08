Ceará anuncia Jô, ex-Corinthians, como novo reforço

Há dois meses, em 9 de junho, o Corinthians e Jô emitiram notas oficiais anunciando que, em comum acordo, o atacante estava de saída do clube. A ruptura aconteceu após o atacante ter sido flagrado em uma festa enquanto o Corinthians estava em campo —ele se recuperava de lesão. No dia seguinte, Jô faltou ao treino, o que selou sua saída.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará usou suas redes sociais para anunciar a contratação de Jô, ex-Corinthians, como seu mais novo reforço para a temporada. O atacante não entra em campo desde 26 de maio, quando atuou no empate por 1 a 1 do time alvinegro paulista contra o Always Ready, pela Libertadores.

