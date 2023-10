Briga entre torcedores de Athletico e Coritiba fere passageiros em terminal

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Um confronto entre torcedores do Athletico e Coritiba, dentro de um terminal de ônibus, deixou pelo menos duas pessoas feridas no início da tarde deste domingo (1º), em Curitiba (PR) -os times jogaram hoje pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos sete pessoas foram detidas.

Torcedores de Athletico e Coritiba entraram em confronto no terminal Pinheirinho, na capital paranaense.

Em um vídeo gravado por um dos torcedores é possível ver que alguns usavam camisas para cobrir o rosto, com o objetivo de não serem identificados.

Um desses homens lança fogos dentro do terminal, na direção de um transporte. Alguns passageiros saem correndo desesperados na tentativa de fugir do conflito.

Numa outra imagem gravada por moradores, é possível ver o momento da chegada da Guarda Municipal e dos PMs, que cercam toda a área. Em outro lado, policiais atirando com balas de borracha na direção do grupo para dispersar.

Durante o confronto, ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram acionadas e os médicos realizaram dois atendimentos.

Uma mulher foi atingida com uma bomba no pé direito e uma outra passageira que passou mal por conta do alto índice de fumaça e gás no local.

A Polícia Militar conseguiu apreender bastões de madeira e capacetes de moto, que seriam utilizados para dificultar a identificação dos agressores. A Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar e identificar a participação de todos os envolvidos.

ACORDO NÃO FOI RESPEITADO

O comando da Polícia Militar organizou um esquema de horários para uso dos coletivos entre os torcedores. O acordo não foi respeitado por alguns integrantes, que foram para a confusão no terminal do Pinheirinho.

Segundo a PM, após o horário determinado, às 13h30, um grupo do Coritiba se escondeu próximo a um túnel em frente aos ônibus e aguardou a chegada de integrantes do Athletico que se atrasaram. Houve lançamentos de rojões, fogos de artifício e ameaças de agressão entre os torcedores.